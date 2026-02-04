Hospice di Empoli senza psicologo | Penalizzati pazienti e famiglie

L’hospice di Empoli si trova senza uno psicologo, e la cosa non passa inosservata. Pazienti e famiglie si sentono penalizzati, perché l’assenza di un supporto psicologico ridimensiona l’assistenza complessiva. Chi lavora in struttura spiega che curare il corpo non basta, bisogna anche ascoltare e accompagnare le emozioni. La mancanza di questa figura rischia di indebolire un elemento fondamentale in un momento così delicato come il fine vita.

"Negli hospice la cura non riguarda solo il corpo, ma la persona nella sua interezza. Rinunciare alla presenza dello psicologo in un servizio di cure palliative significa impoverire la presa in carico e colpire uno degli elementi fondamentali dell'assistenza nelle fasi più delicate del fine vita". Così Maria Antonietta Gulino, presidente dell'Ordine degli Psicologi della Toscana e del Consiglio nazionale, intervenendo sulla decisione dell' Asl Toscana Centro di non garantire più la presenza degli psicologi all' Hospice San Martino di Empoli, dopo l'uscita progressiva di più professionisti non sostituiti.

