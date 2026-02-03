L’Hospice rimane senza psicologo | È fondamentale per la struttura Ricadute negative sui cittadini

L’Hospice di Empoli si trova senza psicologo da febbraio. La figura professionale, che aiutava pazienti e famiglie, è stata spostata altrove. La mancanza si fa sentire, e si temono conseguenze negative per chi riceve le cure. I responsabili spiegano che non ci sono ancora alternative, e la situazione resta difficile per chi si affida alla struttura.

EMPOLI "Con la fine del mese di gennaio lo psicologo aziendale, che prestava servizio in favore dei pazienti e dei familiari presenti in Hospice, ha terminato la sua presenza ed è stato spostato ad altro servizio. Non vogliamo sindacare sulle scelte della Asl con la gestione dei suoi professionisti ma, nell'ultimo anno, è il terzo psicologo che viene tolto all'Hospice". Gli " Amici dell'Hospice ", la onlus nata per sostenere le cure palliative e l'Hospice San Martino di Empoli, la struttura semiresidenziale di cure palliative gestita dall' Asl Toscana Centro, sono allarmati per "le ultime e preoccupanti notizie che la riguardano".

