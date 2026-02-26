Honor magicpad 4 il tablet più sottile al mondo a soli 4,8 mm

honor magicpad 4 si presenta come un tablet di fascia alta capace di distinguersi per lo spessore record, pari a 4,8 mm. questa peculiarità, insieme a un comparto tecnico di livello, promette prestazioni elevate e un’esperienza d’uso fluida. il dispositivo integra un display oled da 12,3 pollici e una batteria capiente, con l’obiettivo di offrire immagini di grande qualità e autonomia affidabile. di seguito sono riassunte le caratteristiche principali e i confronti con soluzioni concorrenti, basate sulle informazioni ufficiali. la MagicPad 4 vanta uno spessore di 4,8 mm, posizionandosi come la tavoletta più sottile al mondo. rispetto al modello precedente, MagicPad 3, guadagna circa 1 mm di sottigliezza. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

