HONOR Magic 8 Lite | resistenza estrema in 7,76 mm

Il modello HONOR Magic 8 Lite ha attirato l’attenzione per la sua resistenza estrema, causata dall’utilizzo di materiali innovativi e da un design sottile di soli 7,76 mm. La scelta di un rivestimento rinforzato permette di affrontare cadute e urti quotidiani senza problemi. La sua robustezza si combina con un aspetto elegante, rendendolo adatto anche a chi cerca un telefono resistente senza rinunciare allo stile. La sua durabilità si verifica anche nelle prove pratiche di utilizzo.