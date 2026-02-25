Telefono modulare più sottile al mondo rende gli accessori di di tendenza

Il nuovo telefono modulare più sottile al mondo, presentato da TECNO al Mobile World Congress 2026, nasce dall’esigenza di combinare stile e funzionalità. La sua struttura compatta permette di integrare accessori di tendenza senza aumentare le dimensioni complessive. Il design innovativo ha attirato l’attenzione di molti visitatori, desiderosi di scoprire come la tecnologia possa adattarsi alle preferenze di ogni utente. La presentazione ha suscitato interesse tra appassionati e professionisti del settore.

Nel contesto del Mobile World Congress 2026, TECNO presenta un concept di smartphone modulare estremamente sottile. L'approccio privilegia una tecnologia di interconnessione magnetica che consente di aggiungere moduli hardware senza alterare in modo significativo le dimensioni del telefono. L'obiettivo mira a offrire funzionalità espandibili mantenendo un profilo competitivo rispetto ai dispositivi tradizionali. concept e design del telefono modulare. Il progetto ruota attorno a un dispositivo di base dal profilo particolarmente ridotto, con uno spessore dichiarato di 4,9 mm. L'aggancio dei moduli è studiato per essere stabile e rapido, evitando l'ingombro di una struttura completamente ricoperta di componenti.