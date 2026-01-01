Crans Montana la fuga dalle fiamme e il caos negli ospedali | C' era odore di bruciato ho visto cose che non avrei voluto vedere mai

Una donna racconta l’esperienza vissuta durante la notte nell’ospedale di Sion, descrivendo un’atmosfera carica di tensione e paura. Tra fumi, odori di bruciato e scene di caos, ha assistito a momenti difficili e drammatici. Questo resoconto evidenzia l’impatto di un evento imprevisto sulla quotidianità e sulla sicurezza di chi si trovava nel nosocomio. Un racconto che invita a riflettere sulla gestione delle emergenze e sulla resilienza delle persone coinvol

Crans-Montana: bar in fiamme, il bilancio choc che nessuno immaginava—chi sono le vittime e perché - Montana è stata travolta da un grave incendio all’interno del bar “Le Constellation” durante i festeggiamenti di Capodanno. assodigitale.it

Crans-Montana, due giovani francesi: «L'intero soffitto era in fiamme» - Emma e Albane hanno raccontato a BFM TV i momenti di panico scatenatasi al Constellation – L'incendio sarebbe stato causato da una candela pirotecnica «avvicinata troppo al soffitto» ... cdt.ch

È quanto riferisce ai media svizzeri Michela Ris, vicesindaca di Ascona e deputata in Gran Consiglio che si trova a Crans-Montana - facebook.com facebook

Crans Montana, la meta invernale in Svizzera preferita dai vip. Dove si trova x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.