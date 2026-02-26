Hillary Clinton sul caso Epstein | Io mai incontrato Perché non interrogate Trump? La testimonianza davanti al Congresso

Una politica di alto profilo ha testimoniato davanti a una commissione di vigilanza a New York, rispondendo a domande sui suoi rapporti con Jeffrey Epstein. Durante l’audizione, ha affermato di non aver mai incontrato l’imprenditore e ha invitato a rivolgere le stesse domande a un’altra figura pubblica. La sua deposizione si inserisce in un’indagine più ampia sui crimini collegati a Epstein.

Hillary Clinton ha deposto davanti alla Commissione di vigilanza della Camera a New York nell’ambito dell’indagine sui crimini di Jeffrey Epstein. Domani sarà la volta del marito Bill Clinton. L’ex segretario di Stato ha negato qualsiasi contatto con il pedofilo: «Non ho mai incontrato Epstein e non avevo idea dei suoi crimini. Non sono mai salita sul suo aereo, né ho mai messo piede nella sua casa». Clinton ha definito Epstein «un individuo atroce» aggiungendo che «come qualsiasi persona normale, sono inorridita dai suoi crimini». Clinton sul caso Epstein: «Non è un caso isolato, è una piaga globale». Nella sua deposizione, Clinton ha allargato lo sguardo oltre il singolo caso: «Non si tratta di un caso isolato, né di uno scandalo politico. 🔗 Leggi su Open.online

Epstein files, Hillary Clinton testimonia al Congresso: “Non l’ho mai incontrato, bisogna indagare su Trump”Home > Esteri > Epstein files, Hillary Clinton testimonia al Congresso: “Non l’ho mai incontrato, bisogna indagare su Trump” L’ex segretario di Stato...

Leggi anche: “Non ho mai incontrato Epstein, sono inorridita dai suoi crimini”, la testimonianza di Hillary Clinton alla Camera

Temi più discussi: Hillary Clinton accusa Trump: Insabbiamento sugli Epstein Files; Fate uscire i files: Hillary Clinton sfida Trump sul caso Epstein; Caso Epstein, Hillary Clinton accusa Trump di insabbiamento; Hillary Clinton: Trump sta insabbiando gli Epstein Files.

Hillary Clinton sul caso Epstein: «Io mai incontrato. Perché non interrogate Trump?». La testimonianza davanti al CongressoL'audizione dell'ex first lady davanti alla Commissione di vigilanza del Congresso, che indaga sul caso Epstein. Domani sarà il turno del marito Bill Clinton ... open.online

Deposizioni dei Clinton sul caso Epstein: oggi a Chappaqua l'audizione. Ecco come sono implicatiI coniugi Clinton hanno accettato di testimoniare per evitare sanzioni. L'audizione mira a chiarire omissioni nei files Epstein, milioni di documenti DOJ declassificati dal 2025 su log di volo, emai ... rainews.it

Hillary Clinton costretta di nuovo a difendere Bill: "Mai incontrato Epstein, indagate su Trump" x.com

"Mai incontrato Epstein, nessuna idea dei suoi crimini. Sono inorridita da ciò che ha fatto, come qualsiasi persona normale". Così Hillary Clinton nella sua deposizione davanti alla commissione di vigilanza della Camera. "Epstein non era un caso isolato, è un facebook