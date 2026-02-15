Epstein files Hillary Clinton | Informazioni preoccupanti e orribili

Il Dipartimento di Giustizia americano ha reso pubblici i file di Jeffrey Epstein, e Hillary Clinton ha commentato che le informazioni contenute sono “preoccupanti e terribili”. Queste carte sembrano mostrare dettagli sconvolgenti sui rapporti dell'imprenditore con figure di spicco, e tra i documenti spiccano anche riferimenti a incontri segreti e a persone vicine agli ambienti politici.

Nei file di Jeffrey Epstein pubblicati dal Dipartimento di Giustizia americano vengono rivelate "informazioni molto preoccupanti e davvero orribili ". Lo ha dello l'ex Segretaria di Stato americana, Hillary Clinton, ieri ad una tavola rotonda in occasione della Conferenza sulla sicurezza di Monaco, come riporta la Cnn. Alla domanda di un giornalista su come la presunta condotta dei leader occidentali nei file rifletta i valori occidentali, Clinton ha risposto: "È orribile e speriamo che ci saranno continue pubblicazioni ogni giorno che passa". Clinton ha osservato, tuttavia, che il fatto che il nome di qualcuno sia nei file non significa che abbia commesso un reato.