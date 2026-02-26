Hillary all' attacco | Mai incontrato Epstein interrogate Trump non me Il suo nome compare in migliaia di file

«Non ero a conoscenza dei suoi crimini. Non ricordo di averlo incontrato e non sono mai stata sulla sua isola, né a casa sua o nei suoi uffici». Hillary Clinton non ha avuto esitazioni davanti alla commissione di sorveglianza della Camera che l'ha voluta sentire nell'ambito dell'indagine su Jeffrey Epstein. «Una commissione che ambisce alla trasparenza dovrebbe andare a fondo della vicenda dei file spariti dal sito del dipartimento di Giustizia, quelli in cui una vittima accusa Donald Trump di crimini disgustosi», ha detto l'ex segretario di Stato puntando il dito contro colui che, esattamente dieci anni fa, le ha inflitto la sconfitta politica più pesante della sua vita.