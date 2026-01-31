Heated Rivalry il creatore della serie lavorò al film dimenticato di Xavier Dolan con Natalie Portman

Jacob Tierney, già noto per aver scritto un film dimenticato di Xavier Dolan con Natalie Portman, ora si prepara a portare in Italia la sua nuova serie. Tierney, che ha collaborato con Kit Harington alla sceneggiatura di quel film, ha già una lunga carriera alle spalle nel mondo del cinema e ora si concentra sul progetto televisivo. La serie, molto attesa, promette di portare un nuovo ritmo e una forte personalità, proprio come ha fatto in passato con i suoi lavori.

Jacob Tierney, co-creatore della serie canadese in arrivo anche in Italia, lavorò alla sceneggiatura del lungometraggio con Kit Harington. La mia vita con John F. Donovan è uno di quei film che dopo essere stato atteso per parecchio tempo prima della sua uscita, è finito molto presto nel dimenticatoio. Si tratta del primo film in lingua inglese del regista canadese Xavier Dolan. Il film, con protagonisti Kit Harington e Natalie Portman, è stato un enorme insuccesso ma all'epoca lavorò nel team creativo un autore che adesso si sta facendo particolarmente conoscere grazie all'ottimo riscontro ottenuto dalla serie a cui ha lavorato, Heated Rivalry. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Jacob Tierney ha annunciato ufficialmente i tempi di uscita della seconda stagione di Heated Rivalry.

