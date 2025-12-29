Heated Rivalry 2 il creatore conferma i tempi di uscita della nuova stagione | ecco il futuro dei personaggi
Jacob Tierney ha annunciato ufficialmente i tempi di uscita della seconda stagione di Heated Rivalry. Il creatore ha fornito dettagli sul futuro dei personaggi e sulla programmazione degli episodi, offrendo ai fan un quadro chiaro di quello che ci aspetta. La conferma dei tempi di lancio rappresenta un passo importante per chi segue la serie e desidera conoscere le evoluzioni narrative dei protagonisti.
Jacob Tierney ha svelato i nuovi dettagli sulla data d'arrivo dei prossimi episodi della serie e il destino dei protagonisti. Hudson Williams, star di Heated Rivalry, ha ammesso di essere un 'pericolo pubblico' quando si tratta di spoiler. In vista della seconda stagione della serie, Williams ha svelato di essere stato estromesso anche dai gruppi Whatsapp. Jacob Tierney, il creatore di Heated Rivalry, la serie drammatica romantica sull'hockey, ha spiegato meglio in che modo ha informato il cast dell'evoluzione della serie nella seconda stagione, informando i fan sulla data d'uscita. Le ultime novità su Heated Rivalry Due giorni prima dell'annuncio ufficiale del 12 dicembre, Tierney e il suo team hanno riunito i due attori su Zoom e registrato la loro . 🔗 Leggi su Movieplayer.it
