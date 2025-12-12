Dove vedere in tv Virtus Bologna-Hapoel Tel Aviv oggi Eurolega basket 2026 | orario programma streaming

Scopri dove seguire in TV e in streaming la partita Virtus Bologna-Hapoel Tel Aviv, valida per il quindicesimo turno dell’Eurolega 2025-2026. Ecco orario, programma e tutte le informazioni per non perdere l’appuntamento con il basket europeo.

È tempo per la Virtus Bologna di scendere nuovamente in campo per affrontare oggi il quindicesimo turno dell’ Eurolega 2025-2026. Le V-Nere, infatti, ospiteranno tra le mura amiche l’ Hapoel Tel Aviv, che con 10 vittorie e 4 sconfitte si trova al primo posto della classifica. Non sarà una prova facile per gli uomini di Ivanovic che sono ancora imbattuti in casa (unica squadra in Eurolega). La squadra bolognese, nel turno precedente, è riuscita a battere la resistenza di Dubai Basketball, grazie anche ad un Luca Vildoza in grande forma. Con le vittorie casalinghe, la Virtus continua quindi a restare a contatto con le zone alte della classifica. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Virtus Bologna-Hapoel Tel Aviv oggi, Eurolega basket 2026: orario, programma, streaming

