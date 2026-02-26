Le travi rosse esaltano Jens Petter Hauge. Nell'estate 2020, quando venne a giocare a San Siro con il Bodo, riuscì a fare impazzire il Milan: gol e assist. Cinque anni e mezzo dopo, nello stesso stadio, si è citato: gol e assist, un'altra volta, contro l'Inter. I milanisti davanti alla tv si sono ricordati di avere una naturale simpatia per quel biondino norvegese, che ha eliminato l'Inter dalla Champions e al Milan ha segnato 5 gol in una stagione, prima di andare all'Eintracht Francoforte. Già, ma perché il Milan lo ha venduto così presto? Non avrebbe avuto senso tenerlo, farlo crescere, dargli una chance? Rispondiamo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Ha eliminato l'Inter, ma perché il Milan ha venduto Hauge? Soldi, concorrenza e... un suo desiderio

Leggi anche: Ma che gol ha fatto Hauge! L'ex Milan lascia immobile Donnarumma

PAGELLE e TABELLINO Inter-Bodo Glimt 1-2: Thuram allarmante, Luis Henrique ha una marcia in più. Hauge da MilanAll’Inter serviva una partita straordinaria, invece stasera non c’è stata nemmeno la miglior versione del campionato che sta dominando.

Temi più discussi: Dopo la Nazionale ecco il Bodo Glimt: quanto è indigesto il salmone norvegese per il calcio italiano; Sacchi: Il Bodo elimina la prima in A, facciamoci due domande. Ma l'Inter non si è buttata via...; Spareggi per la fase a eliminazione diretta di Champions League: statistiche e temi in vista delle gare di ritorno; Inter-Bodø/Glimt 1-2, nerazzurri fuori dalla Champions League. VIDEO.

Dopo la Nazionale ecco il Bodo Glimt: quanto è indigesto il salmone norvegese per il calcio italiano. Inter fuori (con merito) dalla ChampionsDopo la Nazionale, un'altra squadra italiana cade contro i 'salmonari': l'Inter è fuori dalla Champions League con merito ... ilfattoquotidiano.it

Chivu dopo l’eliminazione dell’Inter: Noi senza energia, il Bodo ha giocato 4 partite in tre mesiIl Bodo Glimt ha eliminato l'Inter in Champions League. Dopo la partita Chivu nell'analisi ha rimarcato le differenze tra la sua squadra e quella norvegese ... fanpage.it

Dopo aver eliminato l’Inter dalla Champions League il Bodø scherza sui social e mostra un ragazzo “palleggiare” con i nerazzurri davanti al Duomo. Dove arriveranno i norvegesi - facebook.com facebook

Ieri sera il Bodø/Glimt ha eliminato l'Inter dalla #ChampionsLeague: non solo calcio; il club norvegese è anche impegnato in varie cause sociali, dalla sostenibilità ambientale alla lotta contro le discriminazioni, fino al sostegno per la Palestina. x.com