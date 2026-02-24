PAGELLE e TABELLINO Inter-Bodo Glimt 1-2 | Thuram allarmante Luis Henrique ha una marcia in più Hauge da Milan

Thuram si è mostrato in difficoltà durante la partita, a causa di errori difensivi e poca precisione in fase offensiva. Luis Henrique ha portato energia e creatività, distinguendosi tra le fila nerazzurre. Hauge, invece, ha dimostrato di avere un passo più rapido rispetto agli avversari, ricordando le sue prestazioni in maglia milanista. La squadra ha faticato a trovare il ritmo giusto, e il risultato finale riflette le difficoltà incontrate sul campo.

Voti, top e flop della sfida valevole per il ritorno del playoff Champions All’Inter serviva una partita straordinaria, invece stasera non c’è stata nemmeno la miglior versione del campionato che sta dominando. Un Bodo Glimt organizzato e in splendida forma infligge un’altra lezione alla squadra di Chivu. L’eliminazione dalla Champions, già al playoff, è strameritata per quello che si è visto in centottanta minuti. (AnsaFoto) – Calciomercato.it Le Pagelle di Inter-Bodo Glimt. INTER TOP: Luis Henrique 7 – Con Pio Esposito (e Bonny quando è entrato) è quello dell’Inter che stasera aveva una marcia in più. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Leggi anche: PAGELLE E TABELLINO INTER-VENEZIA 5-1: Diouf indemoniato, grandi segnali da Thuram. Luis Henrique sprecone

PAGELLE E TABELLINO GENOA-INTER 1-2: Lautaro si sdoppia, Vitinha dà la scossa. Luis Henrique faticaNel match della 15ª giornata di Serie A, Genoa e Inter si affrontano in una sfida ricca di emozioni.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Inter-Juventus 3-2, pagelle e tabellino: Zielinski mago, Locatelli da capitano, Pio Esposito da vero 9, Bastoni 'frega' Kalulu, non basta un grande Bremer; VOTI e TABELLINO Inter-Juventus 3-2: le pagelle e la cronaca; Mkhitaryan stappa l'Inter che espugna Lecce: nerazzurri inarrestabili; Champions League, Bodo/Glimt-Inter 3-1: crollo nerazzurro in Norvegia.

PAGELLE e TABELLINO Lecce-Inter 0-2: Dimarco fa quello che vuole, Pio Esposito alla Toni. Flop Gandelman, Sucic esce tardiPagelle Lecce-Inter: voti top e flop da Thuram a Pio Esposito passando per Dimarco Gandelman Siebert e Mkhitaryan ... calciomercato.it

PAGELLE e TABELLINO Bodo Glimt-Inter 3-1: Pio Esposito non basta, Mkhitaryan imbarazzante. Berg dirige la grande orchestra norvegesePagelle Bodo Glimt-Inter e tabellino: voti top e flop da Mkhitaryan a Pio Esposito passando per Lautaro e Berg ... calciomercato.it

#Inter-#Bodo/Glimt: 0-2 al 72'. Gol di Evjen - facebook.com facebook

Inter-Bodo/Glimt, le foto del match #interbodo #champions x.com