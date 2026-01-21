Il Manchester City di Guardiola subisce una sconfitta in Norvegia, perdendo 3-1 contro il Bodo. Tra i protagonisti della serata, Jens Petter Hauge, ex Milan, segna un gol di grande livello. La partita evidenzia le sfide europee delle squadre di Premier League e mette in luce le prestazioni dei giocatori in un contesto internazionale.

Il Manchester City di Guardiola crolla in Norvegia. Contro il Bodo finisce 3-1 con un super gol dell'ex Milan Jens Petter Hauge. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Ma che gol ha fatto Hauge! L'ex Milan lascia immobile Donnarumma

