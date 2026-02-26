Guida spericolata ma è per salvare la madre | la polizia li scorta in ospedale

Due persone sono state accompagnate in ospedale a seguito di un episodio di guida rischiosa compiuto per raggiungere velocemente la madre colta da malore. Durante il tragitto, sono stati effettuati sorpassi azzardati e cambi di corsia improvvisi, attirando l'attenzione delle forze dell'ordine. La polizia si è immessa nel percorso per garantire la sicurezza e agevolare il trasferimento.

