Madre ricoverata in clinica | Ho chiamato la polizia per trasferirla in ospedale

Mercoledì a Villa Maria si sono registrati momenti di tensione a causa del ricovero di una donna di 91 anni. Roberto Filocamo, che da un mese si prende cura della madre, ha deciso di chiamare la polizia per trasferirla in ospedale, evidenziando le difficoltà e le emozioni legate alla gestione della situazione.

Momenti di tensione mercoledì a Villa Maria. Roberto Filocamo, si trova in stanza – come da un mese a questa parte – per assistere la mamma 91enne malata. È preoccupato per l'assistenza che sta ricevendo nella clinica. "Mia madre era collegata all'ossigeno senza monitoraggio continuo dei parametri vitali – racconta l'uomo – Condizione che prima non aveva". Alle 18.45 Filocamo chiede di parlare subito con un medico, perché preoccupato dall'evidente peggioramento della madre: "Mi hanno detto che il medico non c'era e che avrei potuto parlare con lui il giorno dopo. Ho insistito, spiegando l'urgenza".