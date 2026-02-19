Stava per partorire in auto ma la Polizia Locale la scorta in ospedale sfidando la nebbia | elogio per tre agenti

Una donna stava per partorire in auto quando la Polizia Locale di Bagnacavallo l'ha seguita e accompagnata in ospedale, sfidando la fitta nebbia mattutina. Gli agenti hanno messo in sicurezza la vettura e l’hanno condotta con attenzione, permettendo alla donna di arrivare in tempo. La comandante Paola Neri ha premiato tre agenti per il loro intervento rapido e deciso, presente anche il sindaco Matteo Giacomoni e l’assessora Cristina Baldini. La vicenda ha suscitato grande apprezzamento tra i cittadini della zona.

Gli elogi consegnati in Municipio intendono riconoscere la professionalità e la prontezza dimostrate dagli agenti in un intervento delicato I riconoscimenti sono stati conferiti all’ispettore Michele De Palo, all’agente scelto Pietro Messina e all’assistente scelto Antonino Carnevale per l’intervento effettuato la sera del 10 dicembre 2025 a Bagnacavallo. L’episodio è diventato di dominio pubblico nei giorni scorsi attraverso un messaggio di ringraziamento pubblicato sui social dal marito della signora, che ha voluto esprimere riconoscenza per il supporto ricevuto in un momento di particolare tensione.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

