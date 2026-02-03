Guerra in Ucraina | missili e droni russi attaccano Kiev e Kharkiv nella notte

Stanotte Kiev e Kharkiv sono state colpite da una serie di attacchi con missili e droni provenienti dalla Russia. L’amministrazione militare di Kiev ha confermato danni a diversi edifici residenziali e a una scuola nel distretto di Dniprovskyi. Nessuna notizia di vittime, ma le città sono state svegliate da esplosioni e sirene antiaeree. La situazione rimane tesa e le forze di difesa sono in allerta.

Terminata la breve “tregua del gelo” dichiarata da Mosca, che nella notte ha lasciato al buio 50 città in Ucraina. Attacchi russi hanno colpito Kiev e Kharkiv, come riportato dall’agenzia ucraina RBC: la capitale è stata inizialmente attaccata da diversi gruppi di droni, seguiti poi da missili balistici lanciati dalla regione di Bryansk. Secondo il sindaco Vitali Klitschko, sono pervenute chiamate ai soccorsi dai distretti di Dniprovskyi e Desnianskyi. L’amministrazione militare cittadina ha riportato possibili danni a vari grattacieli residenziali e a un istituto scolastico situato nel distretto di Dniprovskyi. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

La notte in Ucraina si è riempita di sirene e esplosioni.

Nella notte, Kiev è stata colpita da missili russi, provocando blackout e interruzioni del riscaldamento.

