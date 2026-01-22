Guasto a ponente due Comuni senza acqua

A causa di un guasto su una tubatura principale a Voltri, Genova, giovedì 22 gennaio 2026, due Comuni sono stati parzialmente privati dell’erogazione dell’acqua. L’intervento di riparazione è in corso per ripristinare la normale fornitura nel più breve tempo possibile. Restano aggiornamenti dalle autorità competenti in merito alla situazione e ai tempi di riparazione.

A causa di un guasto su una tubatura principale nella zona di Voltri, a Genova, due Comuni sono rimasti parzialmente senza acqua giovedì 22 gennaio 2026. Ireti ha comunicato che è necessario eseguire una riparazione urgente e non rimandabile, motivo per cui la fornitura idrica è stata interrotta.🔗 Leggi su Genovatoday.it Leggi anche: Guasto a condotta adduttrice: i Comuni rimangono senza acqua Guasto a condotta adduttrice: dozzine di Comuni senza acquaA causa di un guasto alla condotta adduttrice a San Potito Ultra, numerosi comuni della zona stanno sperimentando interruzioni nell’erogazione dell’acqua. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Guasto a ponente, due Comuni senza acquaA causa di un guasto su una tubatura principale nella zona di Voltri, a Genova, due Comuni sono rimasti parzialmente senza acqua giovedì 22 gennaio 2026. genovatoday.it Arenzano e Cogoleto, guasto alla rete idrica: interruzione temporanea della fornitura nelle zone basse dei due ComuniIren al lavoro per una riparazione urgente sulla tubazione principale a Voltri. Ritorno dell’acqua previsto in tarda serata ... lavocedigenova.it Pesanti disagi sulla tratta ferroviaria di Ponente, in particolare sull'Imperiese, per un guasto all'infrastruttura tra Albenga e Alassio. L'interruzione ha interessato la linea dalle 9.10 alle 11.45 circa - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.