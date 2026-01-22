Guasto a ponente due Comuni senza acqua

A causa di un guasto su una tubatura principale a Voltri, Genova, giovedì 22 gennaio 2026, due Comuni sono stati parzialmente privati dell’erogazione dell’acqua. L’intervento di riparazione è in corso per ripristinare la normale fornitura nel più breve tempo possibile. Restano aggiornamenti dalle autorità competenti in merito alla situazione e ai tempi di riparazione.

A causa di un guasto su una tubatura principale nella zona di Voltri, a Genova, due Comuni sono rimasti parzialmente senza acqua giovedì 22 gennaio 2026. Ireti ha comunicato che è necessario eseguire una riparazione urgente e non rimandabile, motivo per cui la fornitura idrica è stata interrotta.

