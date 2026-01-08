Guasto a condotta adduttrice | i Comuni rimangono senza acqua

Alto Calore Servizi S.p.A. segnala un guasto alla condotta adduttrice nel Comune di San Potito Ultra, che ha provocato interruzioni nell’erogazione dell’acqua ai cittadini. La società sta intervenendo per riparare il guasto nel minor tempo possibile, al fine di ripristinare il servizio. Si invitano gli utenti a seguire eventuali aggiornamenti e a adottare le precauzioni necessarie durante l’emergenza.

Tempo di lettura: 2 minuti Alto Calore Servizi S.p.A. comunica l'improvvisa rottura di una condotta adduttrice nel territorio del Comune di San Potito Ultra. I tecnici di ACS sono prontamente intervenuti, Lavori di riparazione sono già in corso. A seguito del guasto nella giornata odierna potrebbero verificarsi disfunzioni all'erogazione idrica nei seguenti Comuni: Atripalda (frazione Cerzete), Aiello Del Sabato, Cesinali, Contrada, Forino, San Michele di Serino (rurale), Mercogliano, Monteforte irpino, San Potito Ultra (rurale), Pratola Serra, Roccabascerana, Pietrastornina, Mugnano Del Cardinale, Ospedaletto D'Alpinolo, Summonte, Sant'Angelo a Scala.

