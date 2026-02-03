Guancia Volley Academy espugna Monte di Procida
La Guancia Volley Academy conquista la quarta vittoria di fila. Questa volta, in trasferta, batte 3-1 la AASD Monte di Procida. I giocatori hanno dimostrato ancora una volta grande determinazione e capacità di reagire. La squadra ora si avvicina alle ultime partite con molta fiducia.
La Guancia Volley Academy continua a volare alto e centra la quarta vittoria consecutiva imponendosi in trasferta per 3-1 sul campo della AASD Monte di Procida. Alla fine di una gara intensa e combattuta, gli atripaldesi portano a casa tre punti pesantissimi grazie ai parziali di 17- 28; 25-21.🔗 Leggi su Today.it
