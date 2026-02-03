Premio di risultato fino a 2.800 euro a febbraio per i dipendenti di CNH

Buone notizie per i lavoratori di CNH. L’azienda ha annunciato che a febbraio riceveranno un premio di risultato fino a 2.800 euro. La comunicazione arriva dopo un incontro con le Organizzazioni Sindacali, in cui l’azienda ha confermato i dettagli della somma che sarà presto in pagamento. I dipendenti avranno un aiuto in più, proprio mentre si avvicina il momento di ricevere il bonus.

