ECB Saria di Treviglio | premio di risultato fino a 4.500 euro in quattro anni

ECB Saria di Treviglio ha firmato un importante accordo di rinnovo del contratto di secondo livello, garantendo un premio di risultato fino a 4.500 euro in quattro anni. L’intesa, sottoscritta da Fai Cisl, Flai Cgil, Uila Uil e RSU, coinvolge circa 70 dipendenti degli stabilimenti di Treviglio e Sorgà, rafforzando l'impegno dell’azienda nel valorizzare il lavoro e la crescita dei suoi collaboratori.

Treviglio. È stato sottoscritto nella mattina di giovedì 18 dicembre da Fai Cisl, Flai Cgil e Uila Uil, insieme alla RSU, l'accordo per il rinnovo del contratto di secondo livello alla ECB Saria Group, azienda che produce petfood, mangimi per acquacoltura e biodiesel e che occupa circa 70 addetti nei due stabilimenti di Treviglio e Sorgà, in provincia di Verona. L'intesa prevede un miglioramento economico del premio di risultato per un importo complessivo di 4.500 euro nei prossimi quattro anni, legato al raggiungimento di quattro parametri: redditività, produttività, qualità e prevenzionesicurezza. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

