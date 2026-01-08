Quanto vale davvero la Groenlandia e perché Trump la vuole a ogni costo

La proposta di acquistare la Groenlandia da parte di Donald Trump ha suscitato molte discussioni, spesso alimentate da interpretazioni sensazionalistiche. In realtà, si tratta di una questione complessa che coinvolge aspetti geopolitici, economici e strategici. Comprendere il valore reale di questa regione e le motivazioni dietro l’interesse di alcuni leader richiede un’analisi attenta e approfondita degli interessi in gioco e delle potenzialità di questa vasta area del Nord Atlantico.

L'idea di acquistare la Groenlandia, per Donald Trump, è sempre stata un'operazione immobiliare travestita da iniziativa geopolitica. Una frase che può sembrare una provocazione, ma che in realtà restituisce con precisione il modo in cui Washington valuta i territori che ritiene cruciali per i propri interessi strategici. E la grande isola artica, oggi più che mai, rientra in questa categoria. La domanda è semplice e gigantesca allo stesso tempo: quanto costerebbe agli Stati Uniti comprare la Groenlandia dalla Danimarca? Una risposta esiste, ed è più complessa di quanto sembri. Un valore che nasce dalla storia. Rotta artica, zaffiri, terre rare: ma quanto vale davvero la Groenlandia? - La Pituffik Space Base (già Thule), una tra le più importanti basi militari americane nel mondo, è un'enclave ...

