Le stanze protette portatili sono state consegnate ieri ai carabinieri di Lodi e Codogno, un kit innovativo che permette alle vittime di violenza di sostenere le audizioni in ambienti più sicuri e riservati. La valigetta, equipaggiata con apparecchiature mobili, mira a facilitare il racconto delle esperienze traumatizzanti, offrendo un luogo più confortevole rispetto alle stanze tradizionali. Questa novità si distingue per la sua semplicità di utilizzo e per il fatto di poter essere spostata facilmente, garantendo un ascolto più umano e meno intimidatorio.

Una valigetta può fare la differenza, tra il silenzio e il coraggio di raccontare. Ieri sono state consegnate ai carabinieri di Lodi e di Codogno due “stanze tutte per sé. portatili“, strumenti pensati per garantire alle vittime di violenza un ascolto più umano, riservato e protetto. Sul territorio sono già operative due stanze protette all’interno delle caserme, dedicate alle audizioni in un clima di maggior tutela. Il progetto rientra nell’ambito della campagna nazionale promossa da Soroptimist International d’Italia per il contrasto alla violenza contro le donne e la protezione dei soggetti vulnerabili. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Stanze protette portatili. Il kit per le audizioni delle vittime di violenza

I carabinieri di Lodi e Codogno hanno ricevuto due valigette con kit audio-video per le audizioni protette di donne e minori vittime di violenza.

Contenuti correlati

Inaugurazione Una stanza tutta per se alla caserme di Bracciano ed Ardea.

Argomenti discussi: Violenza su donne e minori, audizioni protette (quasi) ovunque: due valigette con un kit informatico audio-video ai carabinieri di Lodi e Codogno; Violenza su donne e minori audizioni protette quasi ovunque | due valigette con un kit informatico audio-video ai carabinieri di Lodi e Codogno.

Violenza su donne e minori, audizioni protette (quasi) ovunque: due valigette con un kit informatico audio-video ai carabinieri di Lodi e CodognoNell’ambito del progetto Soroptimist Una stanza tutta per sé: servono per raccogliere denunce in ambienti meno istituzionali e tutelare le vittime ... ilgiorno.it

Dolce sera... "Che bella invenzione le candele: la fiamma protetta dalla cera combatte i soffi inquieti dell’aria, illumina le stanze con delicatezza, apre le porte verso mondi immaginari." Fabrizio Caramagna - facebook.com facebook