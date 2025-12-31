Il Comune di Grosseto ha revocato la concessione del centro sportivo di Roselle, suscitando la reazione della società Us Grosseto, che ha annunciato un ricorso al Tar. La decisione rappresenta un ulteriore passaggio in una controversia in corso tra le parti, che coinvolge aspetti amministrativi e gestionali del centro sportivo. Restano da seguire gli sviluppi di questa vicenda, che interessa direttamente il panorama sportivo locale.

GROSSETO Altro capitolo della querelle tra Comune e Us Grosseto. La società ha infatti comunicato la revoca della concessione del centro sportivo di Roselle. "Una decisione ingiusta e illegittima, fondata su presupposti errati – scrive il Grosseto – il contratto di mutuo con l’istituto bancario – come indicato nella nota dell’avvocato Lorenzo Pellegrini – è pienamente valido, come già comunicato sia alla banca che allo stesso Comune. Inoltre, dal punto di vista procedurale, ricorrono gravissime violazioni del contraddittorio procedimentale. Il Comune ha infatti di fatto negato qualsiasi forma di interlocuzione con la società". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Centro sportivo di Roselle. Revocata la concessione. La società: "Ricorso al Tar"

