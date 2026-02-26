Graduatorie GPS 2026 | per l’accesso alla classe di concorso valgono anche i CFU conseguiti con un master ancora non concluso Attesa la FAQ

Graduatorie GPS 202628: per l'inserimento nella seconda fascia è necessario essere in possesso del titolo completo entro la data di scadenza per la presentazione della domanda, fissata per il 16 marzo ore 23.59. Cosa vuol dire titolo completo? Essere in possesso dei CFU o esami eventualmente richiesti dalla normativa per l'accesso alla classe di concorso. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

GPS 2026: la laurea si autocertifica. Indicazione per i CFU aggiuntivi conseguiti per l’accesso alla classe di concorso. Pillole di Question TimeNel question time del 18 febbraio 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Marco Vulcano, rappresentante del Centro...

Classe di Concorso A40: requisiti d’accesso, CFU e integrazioni. Come completare il profilo con l’Università LinkPer accedere alla classe di concorso A 40 – Scienze e Tecnologie Elettriche ed Elettroniche, è richiesto un titolo di studio specifico, seguito dai...

GPS e Percorsi abilitanti 30 e 60 CFU, posti, riserve, punteggi e non solo

