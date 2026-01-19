GPS 2026 | ci si può inserire con riserva per abilitazione in corso ma nessun punteggio su sostegno Pillole di Question Time

Durante il question time del 3 dicembre 2025 su OrizzonteScuola TV, si è discusso della possibilità di inserirsi con riserva per l’abilitazione al GPS 2026, senza assegnazione di punteggio per il sostegno. L’intervento, condotto da Andrea Carlino e con ospite Chiara Cozzetto di Anief, ha approfondito aspetti tecnici relativi alla valutazione delle abilitazioni in corso. Ecco le principali novità e chiarimenti sul procedimento.

