GPS 2026 | ci si può inserire con riserva per abilitazione in corso ma nessun punteggio su sostegno Pillole di Question Time
Durante il question time del 3 dicembre 2025 su OrizzonteScuola TV, si è discusso della possibilità di inserirsi con riserva per l’abilitazione al GPS 2026, senza assegnazione di punteggio per il sostegno. L’intervento, condotto da Andrea Carlino e con ospite Chiara Cozzetto di Anief, ha approfondito aspetti tecnici relativi alla valutazione delle abilitazioni in corso. Ecco le principali novità e chiarimenti sul procedimento.
Nel question time del 3 dicembre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Chiara Cozzetto (Anief), è stata esaminata una questione tecnica riguardante la valutazione dell'abilitazione inserita con riserva. Un focus particolare è stato posto sulla possibilità di ottenere un punteggio aggiuntivo per altre classi di concorso, grazie al possesso del titolo abilitante, seppur non ancora definitivamente riconosciuto.
