Il Governors Ball Festival 2026 si terrà dal 5 al 7 giugno a New York, al Flushing Meadows Corona Park. Tra gli artisti principali annunciati ci sono Lorde, A$AP Rocky e gli Stray Kids. La lineup completa comprende anche Baby Keem, Kali Uchis, JENNIE dei BLACKPINK, Major Lazer e altri. L’evento rappresenta un’occasione per ascoltare una vasta selezione di generi musicali in un contesto di grande richiamo internazionale.

Lorde, Stray Kids e A$AP Rocky saranno gli headliner del Governors Ball Festival 2026, a New York. Il festival ha annunciato la lineup completa per l’annuale evento musicale al Flushing Meadows Corona Park, rivelando che Baby Keem, Kali Uchis, JENNIE delle BLACKPINK, Katseye, Major Lazer, Pierce the Veil, Dominic Fike e altri saliranno sul palco della kermesse, che si terrà dal 5 al 7 giugno. Governors Ball Festival 2026: la lineup e la vendita dei biglietti. Sebbene Lorde abbia già partecipato al Governors Ball, nel 2017, questa sarà la sua prima esperienza come headliner, mentre Rocky, originario di Harlem, era già stato tra gli nomi di punta nel 2021. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Lorde, A$AP Rocky e gli Stray Kids saranno gli headliner del Governors Ball Festival del 2026

Leggi anche: Ci sono Florence + The Machine, Charli XCX e Fontaines D.C. tra gli headliner del Reading & Leeds Festival 2026

Leggi anche: Calvin Harris torna in Italia dopo 13 anni: sarà l'headliner del Nameless Festival 2026

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Lorde, Stray Kids e A$AP Rocky saranno i protagonisti del Governors Ball 2026 a New York con una formazione diversificata.

Lorde, A$AP Rocky e gli Stray Kids saranno gli headliner del Governors Ball Festival del 2026 - L'articolo Lorde, A$AP Rocky e gli Stray Kids saranno gli headliner del Governors Ball Festival del 2026 proviene da Metropolitan Magazine. msn.com