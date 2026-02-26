Nell’ultima sessione di prove prima della discesa di venerdì, la sciatrice si è piazzata terza, confermando la sua buona forma in vista dell’appuntamento di Soldeu, in Andorra. La gara rappresenta il primo evento della tappa di Coppa del Mondo femminile programmata per la fine di febbraio. La posizione ottenuta nelle prove lascia spazio a diverse interpretazioni in vista della competizione.

SCI. Terzo tempo per Sofia Goggia nella seconda e ultima prova cronometrata in vista della discesa che venerdì 27 febbraio aprirà la tappa di Coppa del Mondo femminile di Soldeu, in Andorra. Terzo tempo per Sofia Goggia nella seconda ed ultima prova cronometrata di giovedì 26 febbraio in vista della discesa che venerdì aprirà la tappa di Coppa del Mondo femminile di Soldeu, in Andorra, primo atto nella località andorrana che si completerà tra sabato e domenica 1 marzo con due superG. Federica Brignone non ha preso il via per non sovraccaricare eccessivamente la gamba sinistra. «Le condizioni della pista sono veramente belle - ha confidato a fine prova Sofia Goggia - nonostante faccia un po’ di caldo; la neve è dura e compatta, ideale per sciare. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Goggia terza nell’ultima prova, venerdì la discesa a Soldeu

LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa Soldeu 2026 in DIRETTA: ultima rifinitura per Brignone e GoggiaBuongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda prova della discesa libera femminile di Soldeu, valevole per la Coppa del Mondo 2025-2026 di...

Leggi anche: LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa Soldeu 2026 in DIRETTA: segnali positivi da Sofia Goggia, terza! Brignone non parte

Temi più discussi: Nicol Delago 2/a e Sofia Goggia 3/a nella prima prova cronometrata in vista della discesa di Soldeu; Riparte la coppa del mondo, con Brignone e Franzoni in pista; Seconda e ultima prova sulla 'Aliga' di Soldeu: alle 11.00 tutte in pista, sono dieci le italiane impegnate; Nicol Delago seconda e Goggia terza nella prima prova di Soldeu.

Goggia, terzo tempo nell'ultima nella prova di Coppa del Mondo di Soldeu. Brignone ai box per sicurezzaSofia Goggia vola e si conferma tra le migliori del circuito. La bergamasca, infatti, ha centrato il terzo tempo migliore nella seconda e ultima prova cronometrata in vista della discesa che domani ap ... corrieredellosport.it

Sci: Goggia terza nell'ultima prova, domani discesa di Cdm donne a SoldeuTerzo tempo per Sofia Goggia nella seconda ed ultima prova cronometrata in vista della discesa che domani aprirà la tappa di Coppa del Mondo femminile di Soldeu, in Andorra, primo atto nella località ... ansa.it

#SciAlpino Goggia è terza nella prova bis di Soldeu comandata da Ortlieb, ancora bene Ledecka. Brignone ai box #FISAlpine #AlpineSkiing #26Febbraio #scialpinofemminile dlvr.it/TR9cl1 x.com

Due manche una più bella dell’altra: dopo il SuperG l’azzurra vince la seconda gara di questa Olimpiade. Goggia, terza dopo la prima manche, perde il podio nel finale della seconda. Quarto posto per Lara Della Mea. Per l’Italia 21 medaglie: già superato il re facebook