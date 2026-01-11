Donald Trump ha annunciato che gli Stati Uniti non forniranno più petrolio né fondi a Cuba, suggerendo un accordo tra l’isola e Washington. La risposta di L’Avana non si è fatta attendere, con accuse di minacce globali da parte degli Stati Uniti. La questione evidenzia le tensioni tra le due nazioni e il ruolo del Venezuela nel contesto energetico e politico regionale.

Il presidente Usa, Donald Trump, in un post pubblicato sul suo social Truth ha suggerito che Cuba dovrebbe raggiungere un accordo con gli Stati Uniti, avvertendo che l’isola non riceverà più petrolio né denaro dal Venezuela. “Non ci saranno più petrolio o denaro per Cuba – zero! Consiglio vivamente di raggiungere un accordo, prima che sia troppo tardi”, ha scritto Trump. “Per molti anni Cuba ha vissuto grazie alle ingenti quantità di petrolio e denaro provenienti dal Venezuela. In cambio, Cuba ha fornito ‘servizi di sicurezza’ agli ultimi due dittatori venezuelani, ma ora non più! La maggior parte di quei cubani sono morti nell’attacco degli Stati Uniti della scorsa settimana, e il Venezuela non ha più bisogno della protezione dai teppisti e dagli estorsori che lo hanno tenuto in ostaggio per così tanti anni”, si legge nel post di Trump. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Trump minaccia Cuba: “Stop al petrolio dal Venezuela”. L’Avana: “Stati Uniti minacciano tutto il mondo”

