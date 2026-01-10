Servizi cimiteriali a Terni Reti fuoco incrociato su Palazzo Spada | Scelta che penalizza cittadini e lavoratori
L’alleanza delle cooperative dell’Umbria esprime preoccupazione per la decisione del Comune di Terni di affidare a Terni Reti la gestione dei servizi cimiteriali. La scelta, che coinvolge esclusivamente una società pubblica, solleva interrogativi sulla qualità e sull’efficienza del servizio, penalizzando cittadini e lavoratori. È importante valutare attentamente le implicazioni di questa scelta per garantire un servizio equo e sostenibile per tutta la comunità.
L’alleanza delle cooperative dell’Umbria interviene con una nota critica sulla decisione del Comune di Terni di affidare l’intera gestione dei servizi cimiteriali a Terni Reti, società interamente pubblica. Il nuovo affidamento “in house” – sottolineano le cooperative – rischia di impoverire il. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
