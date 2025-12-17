Proxima Music, scuola musicale di Arezzo, amplia la propria offerta con un nuovo corso di pianoforte guidato dal maestro Giovanni Fabiani. Con una vasta esperienza concertistica e una formazione accademica solida, Fabiani si unisce al team per offrire opportunità di apprendimento per allievi di tutte le età, rafforzando il ruolo della scuola come punto di riferimento nella didattica musicale cittadina.

© Lanazione.it - Corso di pianoforte a Proxima Music con Giovanni Fabiani

Nuovo corso di pianoforte da Proxima Music. La scuola aretina, punto di riferimento in città per la didattica musicale, ha arricchito il proprio gruppo di docenti con l’inserimento del maestro Giovanni Fabiani che porrà una lunga esperienza concertistica e una solida formazione accademica nelle tastiere a disposizione di allievi di ogni età. La volontà è stata di assecondare la forte crescita di richieste di bambini, ragazzi e adulti per imparare a suonare uno strumento versatile ed espressivo quale il pianoforte, andando così ad attivare un ulteriore corso che sarà anticipato, nel mese di dicembre, da lezioni di prova gratuite ospitate nella sede di Proxima Music in via Severi per conoscere il docente, approfondire il programma e mettersi alla prova tra le prime note. Lanazione.it

Leggi anche: Nuovo corso di pianoforte da Proxima Music con Giovanni Fabiani

Leggi anche: Nuovo corso di pianoforte da Proxima Music con Giovanni Fabiani

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Proxima Music, open day per la nuova scuola aretina

Nuovo corso di pianoforte da Proxima Music con Giovanni Fabiani - La scuola aretina ha arricchito il proprio gruppo di docenti come risposta all’aumento di richieste per le tastiere ... msn.com