Busificazione e diserzioni | ne prendono coscienza in Ucraina all’ONU e in Occidente

Negli ultimi tempi, in Ucraina, all’ONU e in Occidente, emergono con crescente attenzione i temi della busificazione e delle diserzioni. Questi argomenti stanno suscitando un intenso dibattito pubblico e mediatico, riflettendo tensioni profonde nelle società coinvolte e ponendo questioni cruciali sul futuro del conflitto e delle dinamiche sociali.

© Follow.it - Busificazione e diserzioni: ne prendono coscienza in Ucraina, all’ONU e in Occidente Due temi scottanti per la società ucraina e per quella occidentale sono emersi negli ultimi tempi anche sui media mainstream. Gli ucraini non vogliono andare al fronte, anche se Merz, Starmer e ovviamente Zelensky ce li vorrebbero spedire in fretta. E per questo motivo vengono “busificati”, cioè costretti con la violenza e portati ai centri di reclutamento. Il fenomeno ha raggiunto cifre tali da non poter più essere convenientemente ignorato o minimizzato. Non vogliono servire nell’esercito. Si è occupata della questione persino Euronews, che ha intervistato un rifugiato ucraino in Germania. Costui si presenta come “obiettore di coscienza” e lotta affinché venga fatta luce soprattutto sulla condizione di quelli come lui, rimasti in patria. Follow.it