Chiese Ucraina | La Russia è uno stato terrorista Onu condanni

Il consiglio panucraino delle chiese ha definito la Russia uno stato terrorista, evidenziando le sofferenze inflitte al popolo ucraino. La richiesta è rivolta all’ONU affinché condanni tali azioni, mentre la popolazione affronta il quarto inverno senza elettricità a causa del conflitto. La chiarezza e la sobrietà delle parole sottolineano la gravità della situazione e l’appello alla comunità internazionale.
La Russia è uno stato terrorista per le sofferenze che sta causando al popolo ucraino. La denuncia arriva dal consiglio panucraino delle chiese che si appella all’ONU e ringrazia Papa Leone, mentre la popolazione affronta senza elettricità il quarto inverno di guerra. Servizio di Rita Salerno TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
