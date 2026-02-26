La Procura di Roma ha inviato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari a Giusi Bartolozzi, capo di gabinetto del ministero della Giustizia, nel quadro dell’indagine sul caso Almasri. La notizia ha suscitato reazioni, con il ministro che ha espresso sorpresa per i tempi della chiusura delle indagini. La vicenda coinvolge figure di rilievo nel settore giudiziario e amministrativo.

La Procura di Roma ha notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari a Giusi Bartolozzi, capo di gabinetto del ministero della Giustizia, nell’ambito dell’inchiesta sul caso Almasri. L’ipotesi di reato è quella di “false informazioni”. Immediato l’intervento del Guardasigilli Carlo Nordio, che si dice “perplesso” per la tempistica della magistratura. È la stessa Bartolozzi a rompere il silenzio, affidando a una dichiarazione la propria posizione: “Mi è stato appena notificato, per il tramite del mio legale, l'avviso di conclusioni delle indagini preliminari da parte della Procura di Roma. Sono assolutamente serena, e senza condizionamenti, continuerò a lavorare con senso di responsabilità”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Chiuse indagini su Bartolozzi, Nordio: "Perplesso per la tempistica"

Chiusura delle indagini per Bartolozzi, il ministro Nordio: "Perplesso per la tempistica"La Procura di Roma ha notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari a Giusi Bartolozzi, capo di gabinetto del ministero della...

Giustizia: Nordio tra Bartolozzi e Delmastro, chi decide davvero? Nuovi equilibri e tensioni nel Ministero.Il Ministero della Giustizia è al centro di un riassetto interno che vede il Ministro Carlo Nordio navigare tra le dinamiche complesse che si...

Temi più discussi: Il Caro Diario di Nanni Moretti per il No al Referendum; Nata a tavola l'Italia (senza stage) a caccia del Mondiale; Vertice Figc-Aia. È partito il treno degli arbitri professionisti; C'era una volta Inzaghi.

Almasri, chiuse indagini per BartolozziLa procura di Roma ha notificato l'avviso di conclusione indagini al capo di gabinetto del ministero della Giustizia, Giusi Bartolozzi, nell'ambito dell'inchiesta sul caso Almasri. rainews.it

Caso Almasri, chiuse le indagini su Bartolozzi: Serena, continuo a lavorareMilano, 26 feb. (askanews) – La procura di Roma ha chiuso le indagini nei confronti del Capo di Gabinetto del Ministero della Giustizia, Giusi Bartolozzi. E’ la stessa funzionaria di via Arenula ad an ... askanews.it

Caso #Almasri, chiuse le indagini su #Bartolozzi: “Serena, continuo a lavorare” facebook

Omicidio del capotreno, chiuse le indagini su Jelenic x.com