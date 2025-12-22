Gisele Bundchen pazzesca a 10 mesi dal parto Come lei nessuna

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gisele Bundchen, alias The Midas Queen, The Body, The Hurricane Gisele, solo per citare alcuni dei soprannomi dell’ex regina delle passerelle, una delle supermodelle più famose e iconiche di sempre, che pur avendo detto l’addio alle passerelle dieci anni fa, nel 2015, continua a fare leggenda. Ogni sua apparizione, anche dopo gli “anta” (è classe 1980), anche dopo tre figli, è una visione. Compresa l’ultima, in occasione  del cocktail party di Natale all’Ourivesaria, a San Paolo, nel suo Brasile, dove è arrivata fasciata da un abito super aderente dorato, effetto “second skin” che avrebbe messo in crisi qualunque donna normale. 🔗 Leggi su Dilei.it

