Gisele Bundchen, alias The Midas Queen, The Body, The Hurricane Gisele, solo per citare alcuni dei soprannomi dell’ex regina delle passerelle, una delle supermodelle più famose e iconiche di sempre, che pur avendo detto l’addio alle passerelle dieci anni fa, nel 2015, continua a fare leggenda. Ogni sua apparizione, anche dopo gli “anta” (è classe 1980), anche dopo tre figli, è una visione. Compresa l’ultima, in occasione del cocktail party di Natale all’Ourivesaria, a San Paolo, nel suo Brasile, dove è arrivata fasciata da un abito super aderente dorato, effetto “second skin” che avrebbe messo in crisi qualunque donna normale. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Gisele Bundchen, pazzesca a 10 mesi dal parto. Come lei nessuna

Leggi anche: Da castana liscia a bionda riccissima in poche settimane… e la somiglianza con la Gisele Bündchen dei primi 2000 è pazzesca

Leggi anche: Gisele Bündchen si è sposata in gran segreto: chi è suo marito

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Gisele Bundchen, pazzesca a 10 mesi dal parto. Come lei nessuna - Fasciata in un abito dorato a nemmeno un anno dalla nascita del terzo figlio ... dilei.it