Il Lione chiude primo beffa Genk Young Boys eliminato nel recupero Giroud gol | festa Lilla

Il Lione batte il Genk e chiude in testa nel girone, lasciando gli altri a bocca asciutta. La squadra francese si prende il primo posto e si prepara agli ottavi. Nel frattempo, gli Young Boys vengono eliminati nel recupero. Giroud segna il gol decisivo e il Lilla festeggia. Con questa vittoria, anche la Roma si assicura un biglietto per la fase a eliminazione diretta, insieme a club come Aston Villa, Midtjylland, Betis, Porto, Braga e Friburgo.

Il Lione di Fonseca chiude da primo il gruppone: 4-2 contro il Paok, che farà comunque gli spareggi. L’Aston Villa di Emery chiude secondo: Salisburgo rimontato da 0-2, sconfitto 3-2 ed eliminato. Suicidio dello Young Boys: dopo aver rimontato da 0-2 perde 3-2 al 90’ contro lo Stoccarda e scivola al 25° posto per differenza reti rispetto al Brann, che invece vola agli spareggi nonostante la sconfitta contro lo Sturm Graz. Midtjylland, Betis, Porto, Braga e Friburgo, insieme alla Roma, sono le altre squadre che volano direttamente agli ottavi di finale di Europa League. Un rigore di Giroud al 92’ vale al Lilla il 18° posto, il Ludogorets batte 1-0 il Nizza e si qualifica agli spareggi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

L'incontro tra Young Boys e Lione, valido per la settima giornata della fase a gironi di Europa League, si terrà giovedì alle 18:45.

Argomenti discussi: Un buon Young Boys non basta e l’accesso al playoff si complica; FlyQuest, LIONE chiudono con vittorie il primo spherical di LCS Lock-In; I primi minuti di Endrick in Francia sono scioccanti; Niente da fare per l'YB che ha molto da recriminare, il Lione vince 1 a 0.

Rugby, Challenge Cup: la Benetton Treviso non si ferma, espugnato in rimonta LioneSi chiude con quattro vittorie in quattro match la prima fase della Challenge Cup per la Benetton Treviso, che nell’ultimo - ormai superfluo per la ... oasport.it

Tyler Morton e il primo posto del Lione in Europa League: il suo maestro è FonsecaLo spettacolo di Anfield Road gli è rimasto nel cuore. Tyler Morton è uno dei centrocampisti più interessanti della Ligue 1. È nato in Inghilterra, a dieci minuti di autobus dal regno del Liverpool, ... corrieredellosport.it

