La competizione ciclistica in Sardegna si appresta a offrire un evento ricco di emozioni, con una tappa che si presenta come una vera sfida per atleti di diversa esperienza e specializzazione. La seconda frazione, inserita nella Coppa Italia delle Regioni 2026, si sviluppa lungo un percorso di 136,2 km caratterizzato da più salite e tratti di resistenza, rendendo la gara imprevedibile e aperta a molte tattiche. Il tracciato prevede tre principali ascese di classificazione, ciascuna in grado di influenzare significativamente l’andamento della corsa. La prima, di terza categoria, si trova a Genna Sciria con 8,4 km al 2,8% di pendenza media, situata dopo circa 54 km dalla partenza. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Diretta Giro di Sardegna 2026: percorso insidioso e volata a sorpresa

LIVE Giro di Sardegna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: percorso insidioso e volata non scontataBuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della seconda tappa del Giro di Sardegna 2026, la Ortistano-Carbonia.

LIVE Giro di Sardegna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: volata non scontataBuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della seconda tappa del Giro di Sardegna 2026, la Ortistano-Carbonia.

Temi più discussi: LIVE Giro di Sardegna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Garibbo sorprende Zana al termine di una frazione movimentata; Dove vedere il Giro di Sardegna 2026 in TV e Streaming? Dirette su Rai, Discovery+ e YouTube; Al via il Giro di Sardegna: da Castelsardo a Olbia in diretta su Rai e Hbo Max; Giro di Sardegna 2026, prima tappa Castelsardo-Bosa mercoledì 25 febbraio: la città si prepara all’arrivo, tutti gli orari.

LIVE Giro di Sardegna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: percorso insidioso e volata non scontataCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della seconda tappa del Giro di Sardegna ... oasport.it

LIVE Giro di Sardegna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Garibbo sorprende Zana al termine di una frazione movimentataCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:23 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale della prima tappa del Giro di Sardegna 2026. Appuntamento a ... oasport.it

Altimetria e cronotabella della seconda tappa del Giro di Sardegna. La diretta della corsa è su Rai sport e sulle piattaforme Discovery e HBO Max (senza commento italiano) dalle ore 13.40. - facebook.com facebook

Diretta social per prendere in giro un uomo, il video postato da un 11enne. Deriso nei pressi di un centro commerciale a Napoli da un gruppo di ragazzi #ANSA x.com