Pellegatti | C’è una voce di mercato clamorosa che gira intorno a Nkunku Ecco quale

Il giornalista Carlo Pellegatti ha parlato anche del calciomercato del Milan svelando una clamorosa voce introno al futuro di Nkunku. Ecco le sue parole da 'YouTube'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Pellegatti: “C’è una voce di mercato clamorosa che gira intorno a Nkunku”. Ecco quale

Scopri altri approfondimenti

GAZA: LA VOCE DI CHI CURA La testimonianza di un medico di EMERGENCY Una serata per ascoltare la voce di chi ha vissuto in prima persona l’esperienza di cura e umanità nella Striscia di Gaza Capannori – Sala Consiliare, Piazza Aldo Moro 1 ? - facebook.com Vai su Facebook

Tutti vogliono Mike Maignan, Allegri prova a tenerselo stretto Carlo Pellegatti sul suo canale YouTube ha parlato delle voci che arrivano da Milanello, Max parla costantemente con il capitano #AcMilan #Maignan #Allegri #SpazioMilan Vai su X

Milanmania, Pellegatti: da 'Maxi Bon' Bonucci a 'Que serà serà' Kessiè. Che mercato, siamo tornati! - Carlo Pellegatti, storico giornalista e voce del Milan da oltre 30 anni comincia oggi la sua collaborazione con Calciomercato. Secondo calciomercato.com

Pellegatti svela: "Al Milan piace molto Nicolussi Caviglia del Venezia" - Il giornalista Carlo Pellegatti, dal proprio canale YouTube ha svelato un retroscena di mercato che riguarda il Milan. Secondo tuttomercatoweb.com

Pellegatti: “Thiago Silva al Milan? Sarebbe un bel regalo di Ibra” - Carlo Pellegatti ha parlato sul suo canale YouTube in merito alle voci su Thiago Silva: “Notiziona dal Brasile, chissà che i dirigenti del Milan possano cambiare idea, perchè la notizia dal Brasile è ... Riporta msn.com