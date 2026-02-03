Carlo Calenda candidato sindaco di Roma per il centrodestra?

La voce che circola da qualche giorno in città è quella di Carlo Calenda come possibile candidato sindaco per il centrodestra. Tuttavia, le dichiarazioni di Salvini non si fanno attendere: il leader della Lega provoca e cerca di mettere in discussione la scelta, andando per conto suo con un personaggio che a molti sembra poco convincente. La partita per la poltrona di sindaco di Roma si fa sempre più incerta.

«Giuro. Gira il nome di Calenda, Anche se Salvini, al solito, provoca, spariglia, prova ad andare per conto suo con un personaggio improbabile»». Ovvero Antonio Maria Rinaldi, già europarlamentare della Lega. Eppure il Corriere della Sera fa sapere che il nome più gettonato per sfidare Roberto Gualtieri a Roma è quello del leader di Azione. Nel centrodestra il nome del candidato spetta a Fratelli d'Italia. Fabio Rampelli, 67 anni quando si voterà, avrebbe un curriculum perfetto. E infatti non lo candidano mai. Federico Mollicone, presidente della commissione Cultura della Camera, a lungo in consiglio comunale, qualche legittima ambizione potrebbe nutrirla.

