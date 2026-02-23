Pordenone la sinistra contro la presentazione del libro di Caramelli su Kirk FdI | Non prendiamo lezioni

La sinistra critica la presentazione del libro di Gabriele Caramelli su Charlie Kirk, accusando l’autore di diffondere idee pericolose. La tensione cresce dopo che alcuni attivisti hanno contestato l’evento, ritenendo il contenuto divisivo e in contrasto con i valori democratici. La discussione si accende anche tra le forze politiche, con Fratelli d’Italia che respinge le critiche e difende la libertà di espressione. La polemica si sposta su un dibattito più ampio sui limiti della libertà di parola.

Alla sinistra non piace il libro del giornalista Gabriele Caramelli su Charlie Kirk, questo ormai è chiaro. In occasione della conferenza sul volume edito da Passaggio al bosco, che si terrà s abato 28 febbraio a Pordenone nella biblioteca civica, il segretario generale di Sinistra italiana Stefano Badin ha pubblicato un comunicato contro l’evento: «Fratelli d’Italia presenterà un libro su Charlie Kirk alla presenza dell’onorevole Loperfido. Il volantino che pubblicizza l’evento è stato diffuso fuori dalle scuole da Gioventù Nazionale e Azione Studentesca, la giovanile che ha promosso la schedatura degli insegnanti di sinistra». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Gardini (Fdi): Non prendiamo lezioni sulla sicurezza dalla sinistraElisabetta Gardini di Fratelli d’Italia risponde a tono alle critiche sulla sicurezza.

Intimidazione social al coordinatore di FdI a Sassari che ospiterà la conferenza del libro su Charlie KirkLuca Babudieri, coordinatore di FdI a Sassari, ha ricevuto un messaggio intimidatorio sui social, in merito alla conferenza sul libro di Gabriele Caramelli dedicato a Charlie Kirk, prevista per il 17 gennaio.

