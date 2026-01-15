Luca Babudieri, coordinatore di FdI a Sassari, ha ricevuto un messaggio intimidatorio sui social, in merito alla conferenza sul libro di Gabriele Caramelli dedicato a Charlie Kirk, prevista per il 17 gennaio. L’episodio evidenzia le tensioni politiche e sociali legate alla discussione pubblica e alla libertà di espressione in contesti culturali e politici locali.

«Hai il collo troppo intatto te». Questa l’intimidazione ricevuta via social da Luca Babudieri, coordinatore di FdI a Sassari, che ha organizzato una conferenza sul libro del collega del Secolo Gabriele Caramelli, pubblicato da Passaggio al bosco e intitolato “Charlie Kirk – La fede, il coraggio e la famiglia”, sabato 17 gennaio. L’abbiamo intervistato per vederci chiaro sulla questione della violenza politica, anche sul versante verbale e dalla sua testimonianza sono emersi altri dettagli sconvolgenti: «Da poco la Nuova Sardegna ha additato i ragazzi di Azione studentesca come “estremisti di destra” solo perché hanno ricordato la strage di Acca Larenzia. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Intimidazione social al coordinatore di FdI a Sassari che ospiterà la conferenza del libro su Charlie Kirk

