Giovanni Franzoni riprende da dove aveva lasciato ed è subito protagonista. Nella prima prova della discesa libera di Garmisch-Partenkirchen l’azzurro stabilisce il miglior tempo davanti allo sloveno Martin Cater e allo svedese Felix Monsen. Si mette in evidenza anche Mattia Casse che chiude quinto alla pari con il canadese Seger. Giovanni Franzoni, pettorale numero 6, spinge a tutta fin dai primi metri e arriva al traguardo con il tempo di 1:49.52,rifilando oltre un secondo e mezzo all’austriaco Hemetsberger. Alle sue spalle si piazza Martin Cater. Lo sloveno, sceso dopo la sospensione per la caduta di Alban Elezi Cannaferina, è secondo a 0.21. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Giovanni Franzoni svetta nella prima prova sulla Kandahar. Mattia Casse in top-5

