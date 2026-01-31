Mattia Casse il più veloce nella prova di discesa a Crans Montana Franzoni e Paris distanti

Mattia Casse ha corso la discesa di Crans Montana come un razzo e ha conquistato il miglior tempo. Dietro di lui, Franzoni e Paris si sono mantenuti distanti, senza riuscire a impensierire il leader. La squadra italiana di velocità mostra ancora forza e voglia di battaglia in questa fase della stagione.

Continua l'ottimo momento della squadra azzurra di velocità anche nell'unica prova cronometrata della discesa di Crans Montana. In testa alla classifica, infatti, c'è Mattia Casse, che ha stabilito il miglior tempo (1'56"57), precedendo di 38 centesimi il canadese Cameron Alexander e di 52 centesimi l'americano Ryan Cochran-Siegle. Quarta posizione per l'austriaco Daniel Hemetsberger (+0.62) davanti al primo dei padroni di casa, che è Alexis Monney (+0.66). Un buon sesto posto per Florian Schieder, che ha perso un po' nella parte centrale, chiudendo a 86 centesimi dalla vetta. Settimo il francese Nils Allegre (+0.

