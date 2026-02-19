Fondazione Milan festeggia 23 anni di attività | il nuovo progetto rossonero

Oggi, Fondazione Milan compie 23 anni di attività, un traguardo importante per il club. La causa di questa celebrazione è il suo impegno nel supportare iniziative sociali e sportive rivolte ai giovani. In particolare, sono stati avviati nuovi programmi per aiutare ragazzi in difficoltà e promuovere l’inclusione. La fondazione ha già coinvolto migliaia di studenti e sportivi, dimostrando il suo ruolo attivo nel territorio. La giornata si conclude con un evento speciale dedicato ai volontari e alle associazioni partner.

Una giornata speciale per il mondo rossonero. Quest'oggi Fondazione Milan celebra il suo 23esimo anno di attività, confermando il suo forte impegno nell'inclusone e accessibilità. Presso il Museo Mondo Milan, il presidente Paolo Scaroni ha voluto lanciare un nuovo progetto al fianco di Sara Assicurazioni. Ecco, di seguito, il resoconto della giornata: (Fonte acmilan.com) - Fondazione Milan celebra il suo 23° Anniversario alla presenza del Ministro per le disabilità Alessandra Locatelli e del Presidente di AC Milan e Fondazione Milan Paolo Scaroni e lancia un nuovo progetto di accessibilità per persone con disabilità visiva sviluppato al fianco di Sara Assicurazioni, Official Insurance Partner rossonero.