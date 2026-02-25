Harry e Meghan ad Amman | in ospedale con pazienti evacuati da Gaza

Il principe Harry e sua moglie Meghan sono arrivati in Giordania per una visita di due giorni. Prima tappa allo Specialty Hospital di Amman, per incontrare i pazienti recentemente evacuati da Gaza per motivi medici, su invito del dottor Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità. I Duchi di Sussex visiteranno anche la sede regionale della World Central Kitchen, da dove l’organizzazione coordina e invia cibo e assistenza umanitaria a Gaza e un campo profughi che ospita sfollati siriani. Sanremo 2026, Ditonellapiaga: "Miss Italia? Parlo del mio rapporto con la bellezza, non hanno sensibilità" New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

Milano, incendio all'ospedale Sacco: evacuati pazientiA Milano, un incendio si è sviluppato nel padiglione 16 dell’ospedale Sacco, portando all’evacuazione di alcuni pazienti.

Incendio all’ospedale Sacco di Milano, le fiamme con le visite in corso: evacuati i pazientiQuesta mattina, un incendio si è sviluppato nel padiglione 16 dell’ospedale Sacco di Milano, interessando l’Archivio Diagnostica e le aree dedicate alle visite.

