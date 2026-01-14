Gioia Tauro protagonista nel Mediterraneo Sbarra | Un’eccellenza che rafforza il Paese
Il porto di Gioia Tauro si conferma come uno dei principali hub del Mediterraneo, contribuendo significativamente alla crescita economica dell’Italia. I dati del 2025 evidenziano un anno record per il porto, sottolineando il suo ruolo strategico nel panorama internazionale. Questa performance rafforza l’immagine di Gioia Tauro come una delle eccellenze italiane nel settore logistico e portuale, portando benefici all’intero sistema paese.
“I numeri che incoronano il 2025 come l’anno dei record assoluti per il porto di Gioia Tauro rappresentano un motivo di orgoglio non solo per la Calabria, ma per l’intero sistema Paese”. A dichiararlo è la segretaria generale della Cisl Città metropolitana di Reggio Calabria, Nausica Sbarra. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
GIOIA TAURO CONSOLIDA LA LEADERSHIP NEL MEDITERRANEO: 4,5 MILIONI DI TEU NEL 2025
Dati record al porto di Gioia Tauro, Minasi: “il sud accellera, Calabria protagonista nel mediterraneo” - “Il porto di Gioia Tauro chiude il 2025 con una movimentazione di circa 4,5 milioni di TEU, segnando un +14% rispetto all’anno precedente e superando, per la prima volta, la soglia dei quattro milioni ... strettoweb.com
