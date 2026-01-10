Ginnastica ritmica Pisaurum talento lavoro e gioie Ecco le campionesse regionali

A Pisaurum si sono affrontate le giovani ginnaste nel campionato regionale Gold Allieve di ginnastica ritmica, un’importante competizione che rappresenta il massimo livello per le ragazze tra gli 8 e i 13 anni. La gara ha messo in evidenza talento, dedizione e il piacere di praticare questa disciplina, premiando le squadre più preparate e determinate. Un momento di crescita e soddisfazione per tutte le partecipanti e le loro allenatrici.

Si è disputato il campionato a squadre Gold Allieve di ginnastica artistica, che rappresenta il più alto livello nel settore agonistico della Federazione Ginnastica d'Italia riservato alle giovani ginnaste di età compresa tra gli 8 e i 13 anni. Tra le protagoniste assolute della rassegna regionale, spicca la società Pisaurum di Pesaro, che ha preso parte alla competizione con la squadra di categoria gold2 con le atlete Vittoria Di Marzio, Vittoria Rossi, Maria Vittoria Gamba, Marta Cignatta, Camilla Scatassa e Syria Lunetta, guidate dai tecnici Cristiana Preti, Marco Baioni e Claudia Giangregorio.

